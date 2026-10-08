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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:39

Sucessão familiar e risco de crises aceleram busca por governança nas empresas gaúchas

Avaliação é de Eliana Fialho Herzog, coordenadora-geral do Capítulo Rio Grande do Sul do IBGC

Avaliação é de Eliana Fialho Herzog, coordenadora-geral do Capítulo Rio Grande do Sul do IBGC

IBGC/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A preocupação com a sucessão familiar e a continuidade dos negócios tem levado cada vez mais empresas gaúchas a investir em práticas de governança corporativa. Em um Estado marcado pela presença de companhias familiares longevas, a preparação de novas gerações para assumir o comando se tornou um dos principais desafios do ambiente empresarial. Ao mesmo tempo, as enchentes de 2024 reforçaram a importância de estruturas de gestão capazes de enfrentar crises e situações inesperadas.

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