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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:01

Quase 30% dos brasileiros apontam preço como principal obstáculo à alimentação saudável

Pesquisa revela quais são as principais barreiras dos brasileiros para manter uma dieta equilibrada

Pesquisa revela quais são as principais barreiras dos brasileiros para manter uma dieta equilibrada

Stephanie Keith/Getty Images/AFP/JC
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Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
O principal obstáculo para a rotina de alimentação saudável atualmente é o preço elevado de itens como carnes frescas, frutas e vegetais. Segundo dados de pesquisa conduzida  por A. C. Camargo Cancer Center em colaboração com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, a valorização desses produtos nas gôndolas foi apontada por 29% dos entrevistados. 

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