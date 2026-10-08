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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 16:30

Petróleo fecha em alta de 4% com ataques no Oriente Médio, apesar de falas de Trump

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 3,63% (US$ 3,21), a US$ 91,49 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 3,63% (US$ 3,21), a US$ 91,49 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta acima de 4% nesta quinta-feira (8), com intensificação de ataques no Oriente Médio, o que ameaça a infraestrutura de produção da commodity na região. As ofensivas se sobrepuseram às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reafirmou não ter intenção de retomar os bombardeios a Teerã antes da eleição de meio de mandato. Enquanto isso, a temporada de furacões do Golfo do México tem início, ameaçando o suprimento.

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