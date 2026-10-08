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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:26

CEO da Fruki, Aline Eggers quer levar marca a novos estados do Brasil

CEO da Fruki, Aline Eggers comentou atual cenário da empresa em entrevista ao Jornal do Comércio

CEO da Fruki, Aline Eggers comentou atual cenário da empresa em entrevista ao Jornal do Comércio

FABIOLA CORREA/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Consolidada entre as principais marcas gaúchas, a Fruki tem expandido sua atuação nos últimos anos. Além de lançar novos produtos, como sucos, energéticos e sabores diferenciados dos tradicionais refrigerantes, a empresa investe em prospectar novos mercados. Hoje, seus rótulos podem ser encontrados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas a perspectiva futura é de que eles sejam levados a outros estados, como o Paraná e São Paulo.

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