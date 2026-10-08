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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 16:31

Ministro diz que veto da União Europeia à carne brasileira é retração temporária

Brasil deve manter recorde de exportação de carne

Brasil deve manter recorde de exportação de carne

Wilson Sons/Divulgação/JC
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Agências
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira (8) que o veto da União Europeia à carne brasileira representa uma retração temporária que não vai se perpetuar. A declaração foi dada a jornalistas antes do evento Conexões Produtivas, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

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