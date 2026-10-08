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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 12:32

Sindividros-RS prepara missão à Alemanha para acompanhar tendências da indústria do vidro

Prévia dos temas abordados na missão foram adiantadas em um encontro do sindicato no Instituto Caldeira

Prévia dos temas abordados na missão foram adiantadas em um encontro do sindicato no Instituto Caldeira

Alessandra Xavier/Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
As transformações na construção civil têm ampliado a busca por soluções que contribuam para o conforto dos ambientes e para o desempenho energético das edificações. Nesse contexto, o Sindividros-RS promoveu um encontro no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, para discutir a aplicação correta do vidro na construção civil.

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