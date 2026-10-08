Brasil teve R$ 13,6 bilhões bloqueados por tentativas de fraude em 2025

Uma pesquisa inédita da CDL Porto Alegre, divulgada nesta quinta-feira (8), em evento promovido na sede da entidade, em parceria com a Equifax BoaVista, revela que cerca de R$ 13,6 bilhões foram bloqueados em tentativas de fraude em compras no Brasil em 2025. Foram mais de 7 milhões de tentativas bloqueadas, além do crescimento de 54,36% do ticket médio das transações bloqueadas, chegando a R$ 1,8 mil.
O presidente da CDL POA, Carlos Klein, salienta, além do prejuízo notório ao consumidor, o dano que esses movimentos podem causar à reputação das empresas. “Quando as empresas investem em tecnologia e segurança de informação pra evitar golpes elas estão conseguindo entregar confiança e credibilidade para os seus consumidores”, afirma.
Outro ponto importante é fechar as vendas. Klein frisa a importância de não perder negócios em um ambiente digital que está cada vez mais competitivo. Hoje, cerca de 15% das transações comerciais já são realizadas no ambiente digital.
O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, reforça que o consumidor, apesar de ser vítima de fraudes de maneira ampla, vem se comportando melhor na prevenção online desde a ascensão dos golpes, em 2020, com a pandemia e a digitalização da economia. Porém, ele também alerta que, assim como as pessoas estão mais preparadas, os golpistas também estão.
Sobre a pesquisa, ele explica que foram entrevistadas 300 moradores de Porto Alegre e que 2/3 já caíram ou conhecem alguém que foi lesado pelas fraudes financeiras. O principal desafio é a variedade, por redes sociais, bancos, sites falsificados, além da clonagem do cartão de crédito.
Além disso, 70% das pessoas relatam que, quando recebem algo suspeito, bloqueiam ou ignoram. Por outro lado, uma parcela de aproximadamente 10% se diz mais vulnerável, interagindo com alguma desconfiança ou sem nenhuma suspeita com as falsificações.
O tema também ganha força com a iminência da Black Friday, que possui uma característica digital desde o seu lançamento. Depois, Frank também reforça as festas de final de ano: “O Natal pela própria movimentação de dinheiro. É a principal data comemorativa do varejo e existe um fluxo de circulação e movimentação de recursos que é muito acentuado”.
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