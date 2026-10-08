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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 10:49

Que condições Argentina impôs para liberar cigarros eletrônicos no país

Segundo PMI, há 1 milhão de consumidores de vapes ou de outros produtos alternativos sem controle na Argentina

Segundo PMI, há 1 milhão de consumidores de vapes ou de outros produtos alternativos sem controle na Argentina

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
de Buenos Aires

A Argentina regulamentou, neste ano, novos produtos alternativos aos cigarros tradicionais, como tabacos aquecidos, vapes e sachês. O país, no entanto, fez exigências aos fabricantes, como a limitação dos sabores, por exemplo, para evitar que eles sejam atrativos a novos usuários - principalmente menores de idade.

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