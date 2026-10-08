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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 08:34

Petróleo dispara mais de 5% e ultrapassa US$ 105 após novas ameaças de ataques dos EUA ao Irã

Barril Brent atingiu US$ 105,42 (R$ 528,74), por volta das 7h30min

Barril Brent atingiu US$ 105,42 (R$ 528,74), por volta das 7h30min

ANDERSON VAZ/WD HOUSE/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O preço do petróleo disparou mais de 5% nesta quinta-feira (8) e as ações despencaram diante de novos temores inflacionários, após a revista The Atlantic divulgar que o presidente dos EUA, Donald Trump, estaria considerando novos ataques ao Irã antes das eleições legislativas de meio de mandato dos EUA, marcadas para novembro.
O barril Brent atingiu US$ 105,42 (R$ 528,74), por volta das 7h30min (horário de Brasília), uma alta de 5,21% em relação ao dia anterior. É o maior valor desde 24 de setembro, quando a cotação estava em US$ 108,23. O petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, era negociado a US$ 91,96 (R$ 461,23), valorização de 4,17%.
O petróleo havia começado a semana em baixa com os sinais de que as exportações do Oriente Médio estavam voltando aos níveis anteriores à guerra e de que os países do G7 haviam concordado em liberar parte de suas reservas de emergência.

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