Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 08:28

Bolsas da Ásia fecham em baixa com salto do petróleo e tensões no Oriente Médio

Na China continental, as bolsas voltaram a operar após uma semana de feriado e também fecharam no vermelho

Na China continental, as bolsas voltaram a operar após uma semana de feriado e também fecharam no vermelho

Arte/Jc
Compartilhe:
Agências
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, em meio a um novo salto do petróleo, em um cenário de tensões no Oriente Médio que tende a intensificar pressões inflacionárias e a elevar os rendimentos de títulos soberanos ao redor do mundo.

Notícias relacionadas