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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:46

Oposição tenta evitar PEC 6x1 antes do 2º turno, mas Alcolumbre diz que votação está mantida

Regimento do Senado prevê dois turnos de votação para PECs

Regimento do Senado prevê dois turnos de votação para PECs

Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) do fim da escala 6x1 na próxima semana está mantida, segundo Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, apesar das tentativas da oposição de adiar o início da análise para depois das eleições.
Senadores de PL, PP e Republicanos se reuniram nesta quarta-feira (7) para tentar fechar uma estratégia ante o início da discussão da PEC no plenário. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi escalada para tentar, com Alcolumbre, evitar que a votação aconteça antes do segundo turno, marcado para 25 de outubro.

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