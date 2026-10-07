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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:07

Dólar vai a R$ 5,01 com exterior negativo e ajustes após rali eleitoral

O dólar terminou o dia em alta de 0,72%, a R$ 5,0112. Com o tropeço no fim do pregão, o real amargou o pior desempenho entre as divisas latino-americanas

O dólar terminou o dia em alta de 0,72%, a R$ 5,0112. Com o tropeço no fim do pregão, o real amargou o pior desempenho entre as divisas latino-americanas

Arte/JC
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Agências
Após dois pregões seguidos de queda, em que acumulou desvalorização de 4,62%, o dólar subiu nesta quarta-feira (7), frente ao real e ultrapassou a marca de R$ 5,00. A alta global da moeda norte-americana e os níveis elevados das taxas dos Treasuries pesaram sobre as divisas emergentes, o que pode ter levado investidores a embolsar lucros obtidos com o rali eleitoral.

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