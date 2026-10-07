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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 19:22

Chefe do WhatsApp no Brasil alerta que 'busca excessiva por eficiência pode frear inovação'

Horn participou de painel no 27º Congresso IBGC

Horn participou de painel no 27º Congresso IBGC

Hara Fotografia/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A corrida das empresas por eficiência pode se tornar um obstáculo justamente para uma das principais promessas da inteligência artificial: acelerar a inovação. Para o head do WhatsApp para Índia, Indonésia e Brasil, Guilherme Horn, companhias que pretendem aproveitar a transformação tecnológica terão de abrir mais espaço para experimentação - inclusive para erros.

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