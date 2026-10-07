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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:20

Fluxo cambial total em 2026 até 2 de outubro é positivo em US$ 11,500 bi, revela BC

O segmento financeiro tem compras de US$ 525,721 bilhões e vendas de US$ 560,830 bilhões no período

O segmento financeiro tem compras de US$ 525,721 bilhões e vendas de US$ 560,830 bilhões no período

International Maritime Organization/Divulgação/JC
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Agências
O fluxo cambial está positivo em US$ 11,500 bilhões em 2026 até o dia 2 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (7). O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 35,108 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 46,608 bilhões no ano.

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