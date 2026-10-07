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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:39

IA gera eficiência equivalente a 20 mil funcionários no Banco do Brasil, diz presidente

Tarciana Medeiros afirma que ganho tem sido convertido em mais tempo para relacionamento com clientes

Tarciana Medeiros afirma que ganho tem sido convertido em mais tempo para relacionamento com clientes

Hara Fotografia/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Banco do Brasil já utiliza cerca de 2,3 mil agentes de Inteligência Artificial em seus sistemas e calcula ter obtido, em 12 meses, um ganho de eficiência equivalente ao trabalho de 20 mil funcionários. Os números foram apresentados nesta quarta-feira (7) pela presidente da instituição, Tarciana Medeiros, durante o 27º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em São Paulo.

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