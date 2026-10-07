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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 16:07

Petróleo fecha em queda, ponderando risco geopolítico e estoques nos EUA

Brent para dezembro fechou em queda de 0,38%, a US$ 100,20 o barril; WTI para novembro caiu 1,30%, a US$ 88,28 o barril

Brent para dezembro fechou em queda de 0,38%, a US$ 100,20 o barril; WTI para novembro caiu 1,30%, a US$ 88,28 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira (7) em dia de sessão volátil e de ajustes, enquanto investidores avaliam os riscos geopolíticos no Oriente Médio e a divulgação dos estoques da commodity nos Estados Unidos relativos à semana passada.

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