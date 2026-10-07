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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 16:10

Flávio Bolsonaro vai acabar com split payment da reforma tributária, diz Daniella Marques

Saiba como o fim do split payment pode impactar a carga tributária

Saiba como o fim do split payment pode impactar a carga tributária

EVARISTO SA / AFP
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Agências
Cotada para ocupar um ministério na área social de um eventual governo Flávio Bolsonaro (PL), a ex-presidente da Caixa Daniella Marques afirmou nesta terça-feira (6) que, se eleito, o senador vai acabar com o split payment, sistema previsto na reforma tributária.
A ferramenta que faz a separação e recolhimento automático do tributo nas operações entre duas empresas está prevista para funcionar no segundo semestre de 2027, de forma opcional. Seu uso garante ao comprador de um insumo a devolução do imposto pago na aquisição. Também deve ajudar a reduzir a sonegação e a alíquota dos novos tributos.

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