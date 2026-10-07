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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 16:06

CEO da Motiva prevê desaparecimento de empregos administrativos com avanço da tecnologia

Tema foi debatido com presidente da Volkswagen do Brasil no 27º Congresso IBGC, em São Paulo

Tema foi debatido com presidente da Volkswagen do Brasil no 27º Congresso IBGC, em São Paulo

Hara Fotografia/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O avanço da Inteligência Artificial e da automação vai eliminar determinadas funções dentro das empresas, e as companhias terão de assumir a responsabilidade de preparar os trabalhadores para outras atividades. A avaliação é do CEO da Motiva, Miguel Setas, que participou nesta quarta-feira (7) do 27º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em São Paulo.

"Trabalhos que são totalmente administrativos vão desaparecer. Não podemos ter ilusões quanto a isso", afirmou Setas durante o painel "Lideranças sob pressão". Para o executivo, porém, a decisão de incorporar uma nova tecnologia não deve partir simplesmente da possibilidade de reduzir o quadro de funcionários.

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