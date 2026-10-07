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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 14:37

TRT4 aposta em mediações para evitar decisões judiciais e novos conflitos

Presidente do TRT4, Alexandre Corrêa da Cruz, foi palestrante no Tá na Mesa desta quarta

Presidente do TRT4, Alexandre Corrêa da Cruz, foi palestrante no Tá na Mesa desta quarta

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, afirma que a casa vem investindo na mediação e conciliação em processos trabalhistas, na busca por um acordo em vez de uma decisão judicial. Ele foi o palestrante do Tá na Mesa desta quarta-feira (7), promovido pela Federasul no Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

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