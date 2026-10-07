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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 13:57

EPE: pré-sal sustenta alta de 13% na produção de petróleo e consolida Brasil entre líderes

Mesmo com preços internacionais mais moderados, o petróleo permaneceu entre os principais itens da pauta externa, com receitas próximas de US$ 44,5 bilhões

Mesmo com preços internacionais mais moderados, o petróleo permaneceu entre os principais itens da pauta externa, com receitas próximas de US$ 44,5 bilhões

Maryorin Mendez/AFP/JC
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Agências
Os indicadores de monitoramento da Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (E&P), com ano-base 2025, apontam que a política pública segue entregando resultados positivos para o setor no Brasil, segundo estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O desempenho reforça a posição do País entre os principais produtores e exportadores globais, sustentado pela expansão do pré-sal, pela manutenção da atratividade a investimentos e pela continuidade da atividade exploratória.

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