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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 14:07

Tramontina, Anselmi e Fruki discutem inovação e adaptação ao mercado durante Criar RS

Palestra reuniu lideranças mulheres para discutir como a criatividade pode contribuir para o desenvolvimento de soluções

Palestra reuniu lideranças mulheres para discutir como a criatividade pode contribuir para o desenvolvimento de soluções

Alessandra Xavier/ Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Representantes da Tramontina, Anselmi e Fruki participaram, nesta quarta-feira (7), de uma palestra sobre inovação criativa e geração de valor na indústria gaúcha. As empresas, de diferentes setores produtivos e com origem no Rio Grande do Sul, compartilharam experiências sobre estratégias adotadas em seus negócios para adaptação conforme as tendências e exigências da atualidade. O encontro fez parte da 2ª edição do Criar RS, realizada na Fiergs, em parceria com o Comitê da Indústria Criativa (COMIC), que busca conectar criatividade, inovação e negócios no Estado.

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