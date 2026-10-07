Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 12:00

Na Argentina, debate aborda regulação de alternativas ao cigarro e combate ao comércio ilícito

Philip Morris reúne lideranças na Argentina para o Technovation

Philip Morris reúne lideranças na Argentina para o Technovation

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
Compartilhe:
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
A terceira edição deste ano do evento Technovation — promovido pela Philip Morris International (PMI) na Argentina e que sucede às edições realizadas na Suíça e nos Estados Unidos — reuniu especialistas e líderes do setor para debater as políticas de redução de danos, o impacto do mercado ilegal e o futuro do fumo na América Latina. O evento ocorre entre esta quarta (7) e esta quinta-feira (8) em Buenos Aires, onde foram regulamentados há poucos meses os produtos sem fumaça.

Notícias relacionadas