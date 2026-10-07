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CapaEconomiaMercado Automotivo

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 11:50

Vendas de veículos eletrificados mais que dobram no RS e já respondem por um quarto do mercado

Sindicato prevê chegar a 30 mil até dezembro, mas aponta sinais de acomodação e entraves como a infraestrutura de recarga e a autonomia.

Sindicato prevê chegar a 30 mil até dezembro, mas aponta sinais de acomodação e entraves como a infraestrutura de recarga e a autonomia.

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
O avanço dos veículos eletrificados no Rio Grande do Sul vem se consolidando em 2026 e já representa uma mudança relevante no perfil das vendas de veículos novos. Entre janeiro e setembro, foram vendidos 24.010 automóveis e comerciais leves eletrificados no Estado, crescimento de 135,14% sobre as 10.211 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS).

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