Reforma tributária beneficia nanoempreendedor

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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 07:12
Entregador, artesão, jardineiro, feirante ou prestador de pequenos serviços podem ser exemplos, na prática, desses trabalhadores, desde que tenham receita inferior a R$ 40,5 mil por ano e que estejam enquadrados nos demais critérios previstos na legislaçãoEVANDRO OLIVEIRA/JC