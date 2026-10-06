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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 18:03

Inadimplência no aluguel no Estado cai para 5,7% em setembro e atinge menor patamar desde fevereiro de 2025

O resultado acompanha o movimento nacional de retração

O resultado acompanha o movimento nacional de retração

TÂNIA MEINERZ/JC
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A inadimplência no aluguel residencial no Rio Grande do Sul voltou a registrar queda. Segundo a edição de setembro do Índice de Inadimplência de Aluguéis (IIA) da Loft, que mede mensalmente a proporção de contratos com atraso superior a 15 dias e considera uma janela de três meses para a comunicação do atraso, a taxa no estado caiu para 5,7%, atingindo o menor patamar desde fevereiro de 2025, quando o indicador também havia registrado 5,7%.

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