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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 17:49

Petróleo fecha em leve alta com tensões no Mar Vermelho e aumento da oferta

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,26% (US$ 0,26), a US$ 100,58 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,26% (US$ 0,26), a US$ 100,58 o barril

Transpetro/JDIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O petróleo fechou em leve alta nesta terça-feira (6), com as tensões crescentes entre os houthis do Iêmen e a Arábia Saudita sendo balanceadas pelas exportações resilientes de petróleo via Estreito de Ormuz e uma oferta maior da commodity no comércio global.

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