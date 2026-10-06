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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 15:38

Daniella Marques é cotada para comandar área social em eventual governo Flávio Bolsonaro

Propostas incluem uso de ativos para promover inclusão social

Propostas incluem uso de ativos para promover inclusão social

Clauber Cleber Caetano/PR/JC
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Agências
Porta-voz econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques é cotada para comandar a área social do governo em caso de vitória do candidato à Presidência da República no segundo turno das eleições deste ano.
A tendência é que ela ocupe um ministério social ampliado, que abarcaria também a pasta de mulheres, segundo pessoas que trabalham na campanha ouvidas pela reportagem. São áreas das quais a colaboradora de Flávio se aproximou quando presidiu a Caixa Econômica Federal, no último ano do governo Jair Bolsonaro (PL).

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