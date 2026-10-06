Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 17:36

ANP oferece maior pacote de áreas do pré-sal desde 2022 em leilão nesta quarta (7)

ANP busca R$ 1,24 bilhão em leilão controverso

ANP busca R$ 1,24 bilhão em leilão controverso

Saulo Cruz/MME/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Sob protestos de organizações ambientalistas, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta quarta-feira (7) leilão de áreas para exploração e produção de petróleo no país. Serão oferecidos 13 blocos no pré-sal e 313 fora do pré-sal.
O leilão é questionado na Justiça pela organização Arayara, que vê sobreposição de áreas com territórios quilombolas e indígenas. O Observatório do Clima, por sua vez, afirma que os leilões ignoram a emergência climática.

Notícias relacionadas