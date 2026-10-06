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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 16:25

Banco Mundial vê reformas e IA como caminhos para elevar crescimento na América Latina

Desafios incluem juros altos, instabilidade global e barreiras na adoção de IA

Desafios incluem juros altos, instabilidade global e barreiras na adoção de IA

AdobeStock/Divulgação/JC
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Agências
O Banco Mundial afirmou nesta terça-feira (6) que países da América Latina e do Caribe com políticas macroeconômicas consistentes, instituições mais fortes e reformas estruturais vêm mostrando que a região pode crescer acima da média, apesar de um cenário ainda marcado por juros altos e incerteza global.

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