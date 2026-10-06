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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 13:16

Banco Mundial eleva previsão de crescimento do Brasil em 2026 de 1,9% para 2,1%

Por outro lado, Banco Central reduziu a projeção para expansão da economia em 2027

Por outro lado, Banco Central reduziu a projeção para expansão da economia em 2027

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Banco Mundial elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2026 para 2,1%, de 1,9% na estimativa anterior, divulgada em junho, mas reduziu a projeção para a expansão da economia em 2027 de 2,0% para 1,7%. Para 2028, a previsão aumentou de 2,2% para 2,3%.

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