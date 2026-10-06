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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 12:20

Após disparada na véspera, Ibovespa passa por ajuste e opera no nível de 205 mil pontos

Às 11h26min, o Ibovespa caía 0,82%, aos 205.376,46 pontos, ante recuo de 1,01%, na mínima em 204.832,36 pontos

Às 11h26min, o Ibovespa caía 0,82%, aos 205.376,46 pontos, ante recuo de 1,01%, na mínima em 204.832,36 pontos

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa abriu a terça-feira (6), em leve alta (+0,01%), em 206.924,61 pontos, e logo renovou máxima a 209.522,60 pontos (+1,26%), mas não sustentou o movimento. Há instantes, virou para o negativo, atingindo mínimas e perdendo o nível de 205 mil pontos.

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