Dólar recua com petróleo em baixa pelo 3º dia puxando apetite por risco

O dólar ante o real e os juros futuros exibem quedas moderadas nos primeiros negócios desta terça-feira (6), em meio ao apetite por risco no exterior, após o rali das eleições brasileiras na segunda-feira (5).

A queda do petróleo pelo terceiro dia puxa os movimentos, por reduzir pressões inflacionárias e sobre juros, amenizando a cautela com as políticas monetárias e dívidas globais. O barril do Brent perdia 2,66%, a US$ 97,62 o barril há pouco.

No noticiário da manhã, o presidente do TSE e ministro do STF, Kassio Nunes Marques, avalia pautar após o 2º turno o pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. A PGR é contra o pedido, enquanto a defesa pede a anulação da condenação.

No exterior, os Estados Unidos e outros nove países das Américas condenaram na segunda-feira (5), supostas ações terroristas e operações de influência atribuídas ao Irã e a grupos aliados no Hemisfério Ocidental, em comunicado conjunto divulgado pelo Departamento de Estado americano. O Brasil não está entre os signatários da declaração.

Na França, dezenas de milhares de pessoas protestaram em cidades da França em apoio a estudantes que exigem mais recursos para a educação, ampliando a pressão sobre o governo de Emmanuel Macron. A líder do Reagrupamento Nacional e candidata à Presidência da França, Marine Le Pen, propõe reduzir o déficit francês para 3,7% do PIB em 2027 e abaixo de 3% até 2032, chegando a 2,2%. O plano prevê cortes de gastos, menor contribuição à União Europeia e redução de despesas com imigração, em tentativa de aliviar a pressão sobre a dívida e os títulos franceses.

Na Espanha, o governo aprovou medidas urgentes para enfrentar a crise habitacional após protestos em Barcelona, desencadeados pelo despejo de uma mulher de 87 anos em Madri.

No Oriente Médio, aeroportos sauditas de Najran e Jizan foram atacados, com três feridos leves, após os Houthis reivindicarem mísseis e drones. Houthis dizem ter mirado um terceiro aeroporto (possivelmente Abha), sem confirmação. A Arábia Saudita e aliados intensificam ofensiva no Iêmen para proteger rotas e exportações de petróleo no sul do Mar Vermelho.

Já a inflação da OCDE acelerou de 4,1% para 4,3% em agosto, puxada pela energia, enquanto o núcleo ficou estável em 3,6%. No G20, a inflação subiu para 4,1%, mas caiu no Brasil e na Argentina.