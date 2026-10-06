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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 09:35

Rombo de R$ 266 milhões na Justiça Federal ameaça salário de servidores

Situação é tratada pelo TRF-4, sediado em Porto Alegre

Situação é tratada pelo TRF-4, sediado em Porto Alegre

JOYCE ROCHA/arquivo/JC
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Agências
A Justiça Federal tem um rombo de R$ 266 milhões para equacionar neste ano. Para fechar as contas, os tribunais regionais federais discutem alternativas que incluem até mesmo adiar pagamentos a servidores, como parte da folha de dezembro, o auxílio-alimentação e a segunda parcela do 13º salário.
O tamanho do problema aparece em um parecer da Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), sediado em Porto Alegre, ao qual a reportagem teve acesso. O documento é do fim de agosto.
Nesse texto, afirma-se que diretores de orçamento dos seis tribunais regionais federais do país fizeram uma reunião e sugeriram propostas para cobrir o déficit, o que poderia ocorrer com cortes de despesas discricionárias (contratos, obras e tecnologia).

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