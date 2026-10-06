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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 08:39

Petróleo cai mais de 2% e volta a ficar abaixo de US$ 100

Barril Brent, referência mundial, caiu 2,4%, a US$ 97,91 (R$ 489,77)

Barril Brent, referência mundial, caiu 2,4%, a US$ 97,91 (R$ 489,77)

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O preço do petróleo teve uma queda superior a 2% nesta terça-feira (6) e teve o seu menor valor desde a última quinta-feira (1°), ficando abaixo de US$ 100, apesar de novos ataques dos houthis, grupo do Iêmen aliado do Irã, a aeroportos da Arábia Saudita.
O barril Brent, referência mundial, caiu 2,4%, a US$ 97,91 (R$ 489,77), por volta das 6h30min (horário de Brasília). O contrato de dezembro já havia ficado abaixo de US$ 100 nessa segunda-feira (5) e o valor negociado nesta terça foi o menor desde quinta-feira, quando alcançou US$ 96,55. O petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, também estava em desvalorização nesta terça, sendo cotado a US$ 87,74, queda de 1,86%, por volta das 7h15.

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