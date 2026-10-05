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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:33

Dólar tem maior queda em oito anos e volta à casa dos R$ 5

Moeda americana recuou 4,12% e encerrou o pregão cotada a R$ 5,001

Moeda americana recuou 4,12% e encerrou o pregão cotada a R$ 5,001

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O dólar registrou nesta segunda-feira (5) a maior queda diária em oito anos e voltou à casa dos R$ 5, em meio à forte reação do mercado financeiro ao resultado do primeiro turno das eleições. A moeda americana recuou 4,12% e encerrou o pregão cotada a R$ 5,001, após oscilar entre R$ 4,953 e R$ 5,008.

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