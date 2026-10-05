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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:17

Ibovespa dispara após eleição e supera os 200 mil pontos pela primeira vez

Conforme analistas, mercado enxerga que Flávio tem maior disposição para enfrentar o desequilíbrio fiscal

Conforme analistas, mercado enxerga que Flávio tem maior disposição para enfrentar o desequilíbrio fiscal

GLEDSTON TAVARES
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O resultado do primeiro turno das eleições provocou uma reação histórica no mercado financeiro brasileiro nesta segunda-feira (5). O Ibovespa disparou 7,85% e fechou aos 207.190 pontos, depois de superar pela primeira vez os 209 mil pontos durante o pregão. O dólar, por sua vez, caiu 4,12%, a R$ 5,001, na maior desvalorização diária da moeda americana frente ao real em oito anos.

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