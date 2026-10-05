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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:58

Petróleo fecha em queda com diálogo Irã-Catar e liberação de estoque emergencial do G7

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em baixa de 1,89% (US$ 1,93), a US$ 100,32 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em baixa de 1,89% (US$ 1,93), a US$ 100,32 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (5), em meio à informação de novas conversas entre o Irã e o Catar para encerrar a guerra no Oriente Médio e a liberação planejada de estoques emergenciais de petróleo e diesel pelos países do G7, o que pode aliviar os preços dos combustíveis no curto prazo.

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