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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 14:53

Planejamento é fundamental para garantir aposentadoria tranquila

Longevidade exige mais que economizar: requer proteger e planejar

Longevidade exige mais que economizar: requer proteger e planejar

Magnific/Divulgação/JC
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Agências
Os brasileiros estão vivendo cada vez mais e, para viver melhor, vão precisar se preparar financeiramente para a longevidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida média dos brasileiros subiu para 76,6 anos, a maior já registrada desde 1940, quando começou a série histórica. E a evolução é rápida: em 2020, a expectativa era de 71,1 anos.

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