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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 11:53

Ações de Petrobras, varejistas e bancos disparam após Flávio Bolsonaro abrir vantagem sobre Lula no 1º turno

Entre as principais ações, Petrobras (PETR4) avançava 6,87%, a R$ 54,69

Entre as principais ações, Petrobras (PETR4) avançava 6,87%, a R$ 54,69

YASUYOSHI CHIBA/AFP/JC
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Agências
A Bolsa operava em forte alta nesta segunda-feira (5), após o resultado do primeiro turno das eleições colocar o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Às 10h30min, o Ibovespa subia 7,71%, aos 206.942 pontos, enquanto o dólar recuava 4,62%, a R$ 4,97.
Entre as principais ações, Petrobras (PETR4) avançava 6,87%, a R$ 54,69, e Vale tinha alta de 1,09%, a R$ 72,89. Por volta das 10h45min, as ações de varejistas também registravam fortes altas. Magazine Luiza subia 22,60%, a R$ 9,33; C&A avançava 17%, a R$ 12; Azzas ganhava 13,30%, a R$ 22,14; e Lojas Renner tinha alta de mais de 13%, a R$ 13,31.

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