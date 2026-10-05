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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 11:03

Ibovespa atinge marca inédita de 200 mil pontos com vantagem de Flávio e novo Congresso

Às 10h17min (de Brasília), o índice de referência da Bolsa brasileira saltava 5,55%, aos 208.778 pontos

Às 10h17min (de Brasília), o índice de referência da Bolsa brasileira saltava 5,55%, aos 208.778 pontos

ARTE/JC
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Agências
O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais deste domingo (4), com o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Lula (PT), leva o Ibovespa a atingir a marca inédita de 200 mil pontos já nos primeiros minutos do pregão desta segunda-feira (5).
Às 10h17min (de Brasília), o índice de referência da Bolsa brasileira saltava 5,55%, aos 208.778 pontos, superando também a máxima intradia histórica de 199.354 pontos, alcançada em 14 de abril de 2026.
Na última sexta (2), a Bolsa encerrou o último pregão antes do primeiro turno das eleições com alta de 2,62%, aos 192.114 pontos. O índice não alcançava esse patamar desde 22 de abril, quando fechou aos 192.889 pontos.

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