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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 10:37

Com fim da greve na Caixa, prazos para processos de financiamento imobiliários levam 10 dias

Caixa Federal é responsável por mais de 60% dos financiamentos imobiliário no País

Caixa Federal é responsável por mais de 60% dos financiamentos imobiliário no País

MARIANA ALVES/Arquivo/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com o fim da greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal, os financiamentos imobiliários no Rio Grande do Sul estão sendo retomados gradativamente, segundo avaliação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região (Creci/RS). "O principal reflexo ainda é o prazo. Antes, essa etapa levava em média três dias. Agora, em razão da demanda represada, estamos observando prazos próximos de dez dias", comenta Vinícius Dal Castel, ouvidor e conselheiro do Creci/RS.

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