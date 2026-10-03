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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 09:55

Mudanças climáticas preocupam mais que perda de emprego, diz estudo

Mudanças climáticas preocupam mais que perda de emprego, diz estudo

Mudanças climáticas preocupam mais que perda de emprego, diz estudo

Agência Brasil
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Agências

Para 41% dos brasileiros, as mudanças climáticas são a maior ameaça para o futuro. Esse é um dos resultados apresentados nesta semana por uma pesquisa inédita do Instituto Oyá, em parceria com a Ipsos.

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