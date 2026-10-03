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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 08:42

Distribuidoras se preparam para garantir energia no dia da eleição

Distribuidoras se preparam para garantir energia no dia da eleição

Distribuidoras se preparam para garantir energia no dia da eleição

Agência Brasil
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Agências

As distribuidoras de energia elétrica devem ter planos especiais de atendimento para garantir o fornecimento durante a votação e a apuração das eleições gerais no próximo domingo (4).

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