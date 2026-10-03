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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 09:00

Semana Mundial do Investidor começa segunda-feira com ações no Rio Grande do Sul

Abertura oficial será realizada na manhã de segunda com o tradicional toque de campainha na B3

Abertura oficial será realizada na manhã de segunda com o tradicional toque de campainha na B3

B3/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Um dia depois de os brasileiros irem às urnas no primeiro turno das eleições, o mercado financeiro abre uma semana dedicada a outro tipo de decisão: como investir - e, principalmente, como evitar armadilhas na hora de cuidar do dinheiro. A Semana Mundial do Investidor começa na segunda-feira (5) e segue até 11 de outubro, com atividades em todo o País e programação também no Rio Grande do Sul.

A abertura oficial será realizada na manhã de segunda-feira na B3, em São Paulo, com o tradicional toque de campainha. O evento reunirá representantes da bolsa brasileira, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar) e do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), além de uma palestra sobre economia comportamental e decisões financeiras e um painel sobre carreiras no mercado financeiro.

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