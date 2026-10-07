Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 15:34

Indústria calçadista movimenta mais de mil fornecedores no RS

Rio Grande do Sul reúne cluster industrial que favorece logística e competitividade dos calçados brasileiros

Rio Grande do Sul reúne cluster industrial que favorece logística e competitividade dos calçados brasileiros

Abicalçados/Divulgação/JC
Compartilhe:
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A indústria calçadista movimenta uma cadeia de cerca de 1,2 mil fornecedores no Rio Grande do Sul, responsáveis por 30 mil empregos diretos e por aproximadamente 40% das empresas brasileiras de componentes para calçados. Couro, laminados sintéticos, tecidos, adesivos, solados, palmilhas, metais, componentes estruturais, máquinas, produtos químicos, embalagens e serviços de logística são alguns dos elos necessários para transformar matérias-primas em um produto acabado.

Notícias relacionadas