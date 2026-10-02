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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:40

Sustentabilidade e diversificação de uso devem impulsionar energia solar

Fonte já representa em torno de 28% da matriz elétrica nacional

Fonte já representa em torno de 28% da matriz elétrica nacional

Divulgação Edelbrau/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
O avanço da tecnologia, o aproveitamento de uma fonte renovável e as novas possibilidades para o uso da energia solar têm animado os empreendedores que atuam nesse setor. Uma das apostas para impulsionar mais ainda o segmento é o crescimento da utilização de baterias.

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