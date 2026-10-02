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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:13

Lula diz que governo discute com BC proibição a cartão de crédito extra para clientes

Discussão visa restringir concessão descontrolada de crédito aos clientes

Discussão visa restringir concessão descontrolada de crédito aos clientes

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira () que o governo federal discute com o Banco Central a proibição de conceder cartão de crédito extra aos clientes, como uma medida para conter o endividamento.
O Banco Central não coloca atualmente nenhum limite relacionado ao número de cartões, mas há regras sobre envio e aumento de limites. As instituições não podem enviar ou habilitar cartão de crédito sem a solicitação ou autorização expressa do titular. E, segundo o BC, qualquer aumento do limite necessita de aprovação prévia do cliente. Desde julho de 2024, essa aprovação deve ser obtida a cada evento de aumento e comunicada ao titular da conta.

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