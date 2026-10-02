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CapaEconomiaDesenvolimento

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:07

Brasil amplia Margem Equatorial com base em decisão da ONU; entenda

Novas áreas na Margem Equatorial elevam potencial de petróleo e gás no Brasil

Novas áreas na Margem Equatorial elevam potencial de petróleo e gás no Brasil

Agência Brasil
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Agências
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou que a Margem Equatorial, tida como promissora nova fronteira de produção de petróleo, ganhou mais 11 setores exploratórios, que somam 380 mil quilômetros quadrados (km²).

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