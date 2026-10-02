Bolsas de NY fecham em alta com payroll reforçando manutenção de juros pelo Fed em outubro

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:25
O Dow Jones subiu 0,49%, em 51.177,44 pontos, o S&P 500 ganhou 0,74%, nos 7.722,93 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,19%, encerrando em 27.190,86 pontosArte/JC