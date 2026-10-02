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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:25

Bolsas de NY fecham em alta com payroll reforçando manutenção de juros pelo Fed em outubro

O Dow Jones subiu 0,49%, em 51.177,44 pontos, o S&P 500 ganhou 0,74%, nos 7.722,93 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,19%, encerrando em 27.190,86 pontos

O Dow Jones subiu 0,49%, em 51.177,44 pontos, o S&P 500 ganhou 0,74%, nos 7.722,93 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,19%, encerrando em 27.190,86 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira (2), após o relatório de emprego dos EUA, o payroll, de setembro vir bem abaixo do esperado e reforçar a expectativa de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed) este mês.

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