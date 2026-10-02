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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:46

Denúncias de assédio eleitoral disparam mais de 800% neste ano

Apenas no mês de setembro, foram 545 denúncias

Apenas no mês de setembro, foram 545 denúncias

TÂNIA MEINERZ/ARQUIVO/JC
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Agências
O número de denúncias de assédio eleitoral no trabalho registradas pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) disparou e chegou a 809 de janeiro a setembro deste ano. No mesmo período de 2022, ano da última eleição geral, haviam sido contabilizadas 85 denúncias até setembro.
O crescimento se concentrou nas últimas semanas. Apenas em setembro, foram registradas 545 denúncias, contra 68 no mesmo mês de 2022. O número de casos recebidos pelo MPT no mês é oito vezes maior que o de quatro anos atrás.

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